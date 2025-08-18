Bitlis'te Trafik Kazası: 7 Yaralı

Bitlis'te Trafik Kazası: 7 Yaralı
Güncelleme:
Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında, 56 ABE 257 plakalı araç ile 49 AZ 506 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Bitlis Karayolları Şube Şefliği önündeki kavşakta sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 56 ABE 257 plakalı araç ile 49 AZ 506 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
