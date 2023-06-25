Bitlis'te Trafik Kazası: 5 Kişi Hafif Yaralandı

Beşminare Mahallesi çevre yolu kavşağı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı. AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Afad'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Beşminare Mahallesi çevre yolu kavşağı mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine, AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 5 kişi Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.