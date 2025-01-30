Bitlis'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bitlis'te üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Ahmet Eren Bulvarı'nda plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile iki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan biri bebek 4 kişi ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla açıldı.