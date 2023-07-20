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Bitlis'te tır ve traktör çarpıştı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile traktör çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde tırla traktörün çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Bitlis istikametinden Ağrı'ya gitmekte olan Mehmet İnan yönetimindeki 04 D 2306 plakalı tır ile Bitlis'ten Güroymak istikametine gitmekte olan Abdullah Geylani yönetimindeki traktör, Tatvan-Güroymak-Bitlis üç yolunda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör römorku devrilirken tırda ise hafif hasar medyana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, kısa süreliğine kapanan ve uzun kuyruklar oluşan yol, polis ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

Devrilen römork, incelemelerin ardından bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tatvan Bitlis Ağrı Güncel Haberler

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