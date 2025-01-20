Üye Girişi
Haberler
Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim

Donald Trump görevine bu sözlerle başladı: Acil durum ilan edeceğim
ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Trump yemin ederek başkanlık koltuğuna oturdu

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başladı
Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı

Tek tek sıraladı! İşte göreve başlayan Trump'ın atacağı ilk adımlar
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı gözaltına alındı

Bitlis'te Tır ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis çevre yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 35 yaşındaki L.D. hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bitlis çevre yolunun Yalnızçamlar köyü mevkisinde H.D yönetimindeki 44 AEG 770 plakalı otomobil ile M.K idaresindeki 27 AHB 023 plakalı tır çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki 35 yaşındaki L.D hayatını kaybetti. Yaralanan iki kişi ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
img

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
img

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
img

Okulda fenalaşan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu anlaşıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Trump mesajı
Biden'ın son icraatı belli oldu: Aile üyeleri hakkında af çıkardı

Biden'ın son icraatı belli oldu! Aile üyeleri hakkında af çıkardı
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak

TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak
Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler

Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.