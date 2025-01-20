Bitlis'te Tır ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı
Bitlis çevre yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 35 yaşındaki L.D. hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bitlis çevre yolunun Yalnızçamlar köyü mevkisinde H.D yönetimindeki 44 AEG 770 plakalı otomobil ile M.K idaresindeki 27 AHB 023 plakalı tır çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki 35 yaşındaki L.D hayatını kaybetti. Yaralanan iki kişi ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.