Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te Tır Devrildi: Çok Sayıda Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Subhi Görkmen yönetimindeki küçükbaş hayvan yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve tırın dorsesindeki hayvanların büyük bir kısmı telef oldu.

Bitlis'te kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Bitlis-Baykan kara yolunun Deliklitaş mevkisinde Subhi Görkmen yönetimindeki 12 AAH 373 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine, polis, sağlık ve AFAD ekipleri gönderildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırın dorsesindeki hayvanların büyük bölümü telef oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Trafik Kazaları Acil Durum Güncel bitlis Yaşam

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

 Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini 'Shukran asker' diyerek selamladı

Türk askerini selamlama şekli karşılamaya damga vurdu

 Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'nun restine yanıt: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

İmamoğlu "Hodri meydan" dedi, Adalet Bakanı'ndan yanıt gecikmedi
Anne ve kızını sokak ortasında böyle darbetti! O anlar kamerada

Yer: Diyarbakır! Biri de bu magandanın karşısına dikilip "Ne yapıyorsun?" demedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Ciğer Terrine tarifi! En güzel Ciğer Terrine tarifi! Ciğer Terrine tarifi nasıl yapılır? Ciğer Terrine için malzemeler! Burak Kızılhan kimdir? Burak Kızılhan kaç yaşında, nereli? Burak Kızılhan hayatı ve biyografisi! KOSKİ Konya su kesintisi! Selçuklu, Ereğli, Kulu 4-5 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ben Chilwell kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Otavio kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? BUSKİ Bursa su kesintisi! Nilüfer, Osmangazi, Karacabey 4-5 Eylül Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? N'Golo Kante kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kadro bildirmesine kaç saat kaldı? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 4 Eylül Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Kepez, Manavgat 4-5 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title