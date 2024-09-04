Bitlis'te Tır Devrildi: Çok Sayıda Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Subhi Görkmen yönetimindeki küçükbaş hayvan yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve tırın dorsesindeki hayvanların büyük bir kısmı telef oldu.
Bitlis'te kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Bitlis-Baykan kara yolunun Deliklitaş mevkisinde Subhi Görkmen yönetimindeki 12 AAH 373 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine, polis, sağlık ve AFAD ekipleri gönderildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırın dorsesindeki hayvanların büyük bölümü telef oldu.