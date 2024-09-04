Bitlis'te TIR Devrildi: 100'e Yakın Koyun ve Keçi Öldü
Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında, devrilen TIR'ın dorsesindeki 100'e yakın koyun ve keçi hayatını kaybetti. Sürücü yara almadan kurtulurken, yaralanan küçükbaş hayvanlar kesildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BİTLİS'te devrilen TIR'ın dorsesindeki 100'e yakın koyun ve keçi öldü.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Bitlis-Baykan kara yolunun Deliktlitaş mevkisinde meydana geldi. Subhi Görkmen'in kontrolünü yitirdiği küçükbaş yüklü 52 AAK 730 plakalı TIR devrildi. Sürücü Görkmen yara almadan kurtulurken, dorsedeki 100'e yakın keçi ile koyun öldü. Yaralanan 15 küçükbaş ise bölgeye gelen kasaplar tarafından kesildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.