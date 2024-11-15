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Bitlis'te Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi Yapıldı

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Bitlis'te, yük ve yolcu taşıyan ticari araçların kış lastiği zorunluluğu kapsamında denetimler yapıldı. Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lastik diş derinliklerini kontrol ederek sürücüleri bilgilendirdi.

Bitlis'te yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince kurulan denetim noktasında, araçların lastikleri kontrol edildi.

Yapılan uygulamada araçların lastiklerinin diş derinliği kontrol edildi ve sürücüler ile araç plakalarının sorgulamaları yapıldı.

Ekipler, sürücüleri kış lastiği hakkında bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
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