Bitlis'te tıbbı aromatik bitkilerin yetiştirildiği bahçe oluşturuluyor

Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV), Bitlis arıcılık mevkisinde bulunan bal dolum tesisin bahçesinde, tıbbı aromatik koleksiyon bahçesi oluşturuyor.

BETAV İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, kentte bir ilki gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Bitlis'in tarımsal faaliyetler açısından önemli bir il olduğunu ifade eden Dalkıran, "Geçmişten esinlendiğim, Bitlis'teki bahçecilikten, çiçek yetiştiriciliğinden gelen geleneği maalesef apartmanlara geçtikten sonra kaybettik. Bahçeli evlerimiz kaybolduktan sonra bu gelenek kayboldu. O geleneği mevcut bir alanımızda başlatmak istedim." dedi.

Üniversitedeki öğretim üyeleri, BETAV kursiyerleri ve çalışanlarıyla alanda tıbbi aromatik bitkilerin ekimini yaptıklarını anlatan Dalkıran, bu projede başarılı olarak diğer kurumlara örnek olmak istediklerini kaydetti.