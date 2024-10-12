Bitlis'te Terör Örgütü Destekçilerine Operasyon: 5 Gözaltı
Bitlis'te sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü destekleyen paylaşımlar yapan 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tüfekler, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
BİTLİS'te sosyal medyadan terör örgütünü destekleyici ve övücü paylaşım yapan kişilere yönelik operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütünü destekleyici ve övücü paylaşımlar yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Dün, Bitlis merkezli Tatvan, Ahlat ve Hizan ilçelerindeki 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tüfek,1 yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.