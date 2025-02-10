Bitlis'te Tekstil Fabrikaları ile Gençlere İstihdam İmkanı

ŞENER TOKTAŞ/BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'te devlet desteğiyle Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ve farklı yerlerde kurulan tekstil fabrikalarında çok sayıda genç istihdam ediliyor.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AA muhabirine, Bitlis'te 55,5 hektarlık alandaki karma OSB'de 55 sanayi parselinin ve farklı alanların bulunduğunu söyledi.

Şu an OSB'deki 55 firmanın, 50'sinin üretim yaptığını dile getiren Karakaya, "Bu yıl 5 firmamız da üretime katılacak. 55 firmaya ulaşacağız. OSB'de bini kadın olmak üzere 3 bine yakın vatandaşımız istihdam ediliyor. OSB'nin daha da gelişmesi için çaba içindeyiz. Bölgeye yakın bir noktada bundan, 2 kat daha büyük 128 hektar alana ilave OSB kurulması için çalışmamız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Teşviklerle OSB'nin yatırımcılara cazip geldiğini anlatan Karakaya, "Yeni OSB'nin de faaliyete geçmesiyle 184 hektara yakın sanayi bölgesine sahip olacağız. Burada 10 bine yakın istihdam hedefliyoruz. İnşallah o günleri birlikte görürüz." dedi.

"OSB'de çok nitelikli 6 ortak kullanım atölyesi açacağız"

OSB'de arıtma tesisi, güneş enerjisi santrali ve sosyal donatılar için Dünya Bankası programına başvurduklarını bildiren Karakaya, gençlerin meslek edinmesi açısından eğitimi çok önemsediklerini vurguladı.

Sanayi bölgelerinde çalışacak nitelikli personelin yetişmesi için OSB'de meslek yüksekokulu yapılacağını aktaran Karakaya, "Eren Holding'in işbirliğiyle bu yıl yüksekokulun temelini atmayı hedefliyoruz. OSB'de çok nitelikli 6 ortak kullanım atölyesi de açacağız. Türkiye'de az bulunan, sadece OSB'ye değil, hem ilimizde hem de bölgemizdeki sanayicilerimize metal üzerine çok ciddi hizmet veren atölyeleri açmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllar önce bölgede görev yaptığını, bir tekstil fabrikasının açılmasının bölgede büyük heyecan uyandırdığı dönemlere tanıklık ettiğini belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Bir firma ve fabrika önemlidir ama çok şükür ilimiz genelinde 60'ın üzerinde fabrikamız mevcut. Tekstil firmaları şu anda lokomotif sektör çünkü istihdama da büyük katkı sağlıyor. Bitlis OSB'mizde gıda, cam sanayi, paketleme ve farklı hizmetlere yönelik firmalarımızda var. Şu anki ve ilave olarak yapacağımız OSB'de elbette tekstil yoğun olacaktır. Tekstile bağımlı olmaksızın diğer sektörlere ve firmalarımıza ev sahipliği için elimizden geleni yapacağız. Buradaki tekstil ve diğer firmalarımızın yüzde 75-80 civarında ihracata dönük çalıştığını söyleyebilirim. İhracat ülkemize döviz olarak geri dönüşü olan bir alan ve Bitlis olarak ödemeler dengesi açısından ülkemize önemli katkı sağlıyoruz. 2-3 yıllık bir projeksiyon çizdiğimizde, orta vadede ihracat ve yurt içi üretim noktasında OSB'de veya dışarıdaki firmalarımızın şu ankinden en az iki kat fazla bir üretimle ekonomiye katkı sağlayacak."

-"Bölgeye yatırım geldikten sonra batıya göç azaldı"

Yeni OSB'de tekstil, gıda, mobilya, metal ve diğer sanayi alanlarında 100 ila 120 fabrikanın kurulabileceğini belirten Karakaya, bakanlık onayı ve OSB Müteşebbis Heyeti Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesinin ardından, kente en fazla katkı sağlayan ve hızlı şekilde yatırım yaparak istihdam sağlayacak firmalara tahsislerin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Tekstil fabrikası sahibi Servet Şen ise devletin sunduğu desteklerden yararlanarak Bitlis'te kurdukları fabrikada 187, İstanbul'daki fabrikada ise 120 kişinin çalıştığını bildirdi.

Bitlis'te ürettikleri ürünlerin yüzde 90'ını Avrupa ülkelerine gönderdiklerini anlatan Şen, "Bulunduğumuz bina İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından inşa edildi. Bölgeye yatırım geldikten sonra batıya göç azaldı. Bu nedenle verim almaya başladık. İnsanımıza daha huzurlu ve güzel bir ortamda çalışma olanağı sağlıyoruz. Fabrikada ayda 100 bin parça üretim yapıyoruz. Kapasiteyi artmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Çalışanlardan Ferdi Çiçek de bu tekstil fabrikalarının kente ve bölgeye büyük katkı sağladığını vurgulayarak, "Bölgemiz insanları tekstil fabrikaları olmadığı dönemlerde il dışına veya yurt dışına gidiyordu. Bu fabrikalar bölgemiz için iyi oldu. İstanbul'da yaklaşık 5 yıl çalıştım ama kendi memleketimde çalışmak farklı bir şey." ifadelerini kullandı.