Bitlis'te Tarım Aracının Devrilmesiyle 7 Kişi Yaralandı

Bitlis'te Tarım Aracının Devrilmesiyle 7 Kişi Yaralandı
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Bitlis'in Hizan ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Yığınkaya köyü yolunda seyir halindeki tarım aracı devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, ekiplerce ambulanslara alınarak Hizan ve Tatvan ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
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