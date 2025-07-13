Bitlis'te Tarım Aracının Devrilmesiyle 7 Kişi Yaralandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Yığınkaya köyü yolunda seyir halindeki tarım aracı devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ekiplerce ambulanslara alınarak Hizan ve Tatvan ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel