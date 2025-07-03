Bitlis'te Tarım Aracının Devrilmesi Sonucu 5 Kişi Yaralandı

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Bitlis'in Hizan ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İlçeye 21 kilometre uzaklıktaki Yığınkaya köyü yolunda seyir halindeki tarım aracının henüz belirlenemeyen nedenle devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerinin ihbarı üzerine kaza yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
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