Bitlis'te Tarım Aracının Bariyere Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı
Hizan ilçesinde gerçekleşen kazada, H.Ş yönetimindeki tarım aracı bariyere çarparak kontrolden çıktı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde tarım aracının bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Gayda köyü yakınında H.Ş'nin idaresindeki tarım aracı, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel