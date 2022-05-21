Bitlis'te 'Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi Ahlat Çalıştayı'

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi Ahlat Çalıştayı" başladı.

Avrupa Birliğince desteklenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahlat Kaymakamlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ahlat Müzesi ve Associazione Smart Derneğinin paydaş olduğu proje kapsamında başlayan çalıştay iki gün sürecek.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen çalıştayda konuşan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, yaklaşık bir yıldır yürüttükleri projeyi nihayete erdirmek için yoğun mesai harcadıklarını dile getirerek, "150'ye yakın mezar taşını ihya ederek insanlığın hizmetine sunmaktan büyük kıvanç duyuyorum" dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da Ahlat'ın Türk milletinin Anadolu'da bin yıl önceki başkenti ve Anadolu serüveninin başladığı ilk yer olduğunu anımsattı.

Ahlat'ın Türk birliğinin tesis edileceği önemli bir adres olduğunu anlatan Çoban, "Abidevi taşları, mühür gibi Ahlat'ta bugün birliğimizin sembolü olarak Ahlatlılar tarafından muhafaza ediliyor. Bugün Anadolu birliğimizin yeniden inşasında en önemli mührü Ahlat'tır. Ahlat yeniden Türk dünyasına ve İslam alemine Kubbet-ül İslam inşasında görevine devam edecektir." diye konuştu.

ADER Başkanı Samet Adıyaman da barındırdığı eser sayısıyla dünyanın en büyük "Türk İslam Mezarlığı" olma özelliğine sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda proje kapsamında hedeflenen 100 mezar taşının restorasyonunun yapıldığını söyledi.

"Bu projeyle Ahlat'ın tanınırlığını artırmayı planlıyoruz"

Bitlis Valisi Oktay Çağatay da gazetecilere, projenin Ahlat Kaymakamlığınca yürütüldüğünü dile getirdi.

"Ahlat son yıllarda Türkiye'mizin gözdesi" diyen Çağatay, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da Ahlat'a olan özel ilgisini hepimiz biliyoruz. Riyasetinde yürüyen projeler sayesinde bütün Türkiye ve dünya artık Ahlatımızı tanıyor. Burada yürüttüğümüz projelerimiz de var. Doğu Anadolu'daki sakin şehir unvanını kazanan en önemli ilçe Ahlat'ımız oldu. Bu projeyle Ahlat'ın tanınırlığı daha artırmayı planlıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çalıştayın çok verimli geçeceğini düşünüyorum."

MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy da "Anadolu'daki Orhun yazıtları" diye tabir edilen Ahlat mezar taşlarının ve şehrinin, tarihi arka planıyla tanınması, tanıtılması, gelecek nesle aktarılması ve tarihin bu gerçeklik üzerinden doğrularak geleceği inşa etmesi üzerine bir devlet politikası yürütüldüğünü anlattı.

Bu devlet politikasının yürütülmesi hususunda ortaya konulan vizyonun Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından kabul edildiğini aktaran Esoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buraya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir köşkü ve misafirhanesi temsili yapılmış. Gelecekte Türk devlet teşkilatlarının toplantılarının bu merkezde yapılarak Türk dünyasına ve insanlığa verilecek mesajlar açısından da bu birliktelik çok önemli. Türkiye artık kendi içindeki milli birlik ve beraberliğini sağlamış. Terörle ilgili problemlerini çözmek üzere çözüm noktasına gelmiş. Milli üniter Türk devlet yapısıyla aydınlık yarınlarına doğru ilerliyor. Bu kararlılığın bölgede hissedilmiş olması, devlet ve milletin bütünleşmesi bu tür kültürel değerlerin ve tarihi hakikatlerin ortaya çıkmasına vesile olmuş. Birkaç gündür bölgede yaptığım gözlemlerim de bu noktada. Terörün gölgesinin bölgeden kalkması ve özellikle mahalle baskısının ortadan kalkmasıyla insanların kendine geldiğini ve tarihi hakikat içinde Selçuklu kartalının ne anlam ifade ettiğini gören bir mayalanma hissediliyor. Bu çok kıymetli."

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da Anadolu'nun giriş kapısı Ahlat'ın tarihi eserler, kümbetler ve farklı mezar türlerinin bulunduğu önemli bir yer olduğunu kaydetti.

Elmastaş, şöyle devam etti:

"Bugün önemli bir projenin son aşamaları anlatıldı. Bu anlamda Selçuklu Mezarlığındaki taşlar tartışıldı, çalışmalar anlatıldı. Her bir mezar şaheser ve oldukça önemli. Tarihi eserleri mutlaka gün yüzüne çıkarmak, tamir etmek ve korumak gerekiyor ama mezar taşlarının ve tarihi eserlerin bulunduğu şehrin ekonomisine katkısını sağlamak da gerekiyor. Ahlat, Cumhurbaşkanımızın himayesinde. Türkiye'nin gündeminde yerini koruyor. Ahlat'ta son yıllarda çalışmalar yoğunlaştı. Cumhurbaşkanımızın buraya gelmesiyle burada yoğunluk arttı, bu devam edecektir."

Sunumlara geçilen çalıştaya, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Doğru, kurum amirleri, yurt içi ve dışından akademisyenlerle vatandaşlar katıldı.