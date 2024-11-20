Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te Tarihi Doku Yenileniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te 'Sokak Sağlıklaştırma' ve 'Dere Üstü Islah' projeleri çerçevesinde Kalealtı Çarşısı ve Bitlis Kalesi'nin surları modern bir görünüme kavuştu. Proje ile bölgenin tarihi değerleri estetik bir şekilde ortaya çıkarıldı.

Bitlis'te tarihi dokunun ortaya çıkarılması amacıyla uygulanan "Sokak Sağlıklaştırma" ve "Dere Üstü Islah" projeleri kapsamında Bitlis Kalesi'nin surları, dere yatağı ve Kalealtı Çarşısı ışıklandırıldı.

Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki tarihi Kalealtı Çarşısı, Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında yenilenerek modern görünüme kavuşturuldu.

Tarihi dokuya uygun şekilde taş mantolama sistemiyle kaplanan Kalealtı Çarşısı'ndaki iş yerleri, Bitlis Kalesi'nin surları ile dere yatağında yapılan aydınlatma çalışması da tamamlandı.

Kent sakinleri ve ziyaretçilerden ilgi gören proje ile hem Bitlis'in tarihi ve kültürel değerleri hem de tarihi doku ortaya çıkarıldı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, proje kapsamında 35 dükkanın dış cephesinin Bitlis taşıyla yenilendiğini, kale surları, dere yatağı ile çarşının ışıklandırılarak bölgeye estetik bir atmosfer kazandırıldığını belirtti.

Kentte tarihi dokuya uygun bir dönüşüm başlattıklarını kaydeden Tanğlay, "Bu proje çarşımızın ilk etabını oluşturuyor. Gelecekte hanlarımızı, hamamlarımızı, tarihi evleri ve köprülerimizi de hak ettiği görünüme kavuşturacağız. Tarihimizi gün yüzüne çıkarıyoruz, çıkarmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı

 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı
Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Ekibindeki hemşire elebaşı Fırat Sarı'yı sattı

Ekibindeki hemşire elebaşı Fırat Sarı'yı sattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Nasuh Mahruki AKUT'tan neden atıldı? Nasuh Mahruki tutuklandı mı, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki suçu nedir? Nasuh Mahruki'nin tutuklanma sebebi nedir? Eski AKUT Başkanı kimdir? Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli? Duygu Kiraz kimdir, öldü mü? Duygu Kiraz neden öldü? MASTERCHEF FETTUCCINE ALFREDO TARİFİ! Fettuccine Alfredo nasıl yapılır, Fettuccine Alfredo malzemeleri neler? Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı! Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Kıraathane olayı nedir? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Masterchef'te 150 Bin liralık ödülü kim kazandı? Masterchef'te ödül oyunu kazananı kim? Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.