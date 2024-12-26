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Bitlis'te Suriyeli kız öğrenciler yurt odalarının ışıklarıyla "Şam" yazısı oluşturdu

Bitlis'te Suriyeli kız öğrenciler yurt odalarının ışıklarıyla
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Bitlis'te yurtta kalan Suriyeli kız öğrenciler, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasını kutlamak amacıyla yurt binasında oda ışıklarıyla "Şam" yazısı oluşturdu.

Bitlis'te yurtta kalan Suriyeli kız öğrenciler, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasını kutlamak amacıyla yurt binasında oda ışıklarıyla "Şam" yazısı oluşturdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Beşminare kız öğrenci yurdunda kalan 17 Suriyeli üniversite öğrencisi, ülkelerinin Esed rejiminden kurtulmasını kutladı.

Öğrenciler, yurdun oda ışıklarıyla "Şam" yazısı oluşturdu.

Türk ve Suriye bayrakları açan kızlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Suriyeli üniversite öğrencisi İman Altahşi, yaptığı açıklamada, 13 yıl önce ülkelerinden Türkiye geldiklerini belirterek, "Türkiye devleti bizlere sahip çıkarak misafir etti. Bugün sert esen rüzgara karşı bayrağımız dalgalanıyor. Bu bir zaferdir. Bu bir tarihin yazılışıdır. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Üniversite öğrencisi Kübra Yerboğa da "Onlarla aynı yurtta kaldık. Aynı okullarda okuduk. Onlar bizim kültürümüzü, biz onların kültürlerini öğrendik. Onlar Suriye halkı olarak zalim bir yönetimden kurtuldular. Şam'da bulunan Türk Büyükelçiliğine ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Bitlis'ten selam gönderiyoruz. İnşallah bu zaferin devamı olarak Gazze'nin zaferini de kutlarız." ifadelerini kulandı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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