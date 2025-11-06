Haberler

Bitlis'te Sonbahar Renk Cümbüşü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Değirmenaltı köyünde sonbaharın gelmesiyle birlikte doğa, muhteşem renklerle bezendi. Dronla çekilen görüntüler, köyün çevresindeki sararan yapraklar ve renk cümbüşünü gözler önüne serdi.

BİTLİS'te doğa, sonbaharın renklerine büründü. Değirmenaltı köyünde yaşanan renk cümbüşü, dronla görüntülendi.

Yüksek dağları, derin vadileri, gölleri ve ormanlık alanlarıyla her mevsim ayrı bir güzellik sunan Bitlis kırsalında, sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Değirmenaltı köyünde, sonbaharla beraber renklerin bin bir tonu dron kamerasına yansıdı. Köyün çevresindeki ağaçların sararan yaprakları ve büründükleri farklı renk tonlar, fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sunuyor.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
32 bin 845 tabela söküldü, binlerce noktada hız limitleri değişti

Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Yüzlerce noktada hız limitleri değişti
Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL

Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL
Gürsel Tekin, CHP'nin hesaplarına erişmek için bankaya başvurdu

Gürsel Tekin'den CHP'lileri kızdıran hamle
Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisinde büyük prodüksiyon hatası

Final öncesi skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
32 bin 845 tabela söküldü, binlerce noktada hız limitleri değişti

Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Yüzlerce noktada hız limitleri değişti
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Herkes ters köşe oldu! Fenerbahçe'de bomba Jhon Duran kararı

Herkes ters köşe oldu! Fenerbahçe'de bomba Jhon Duran kararı
Taraftarlar heyecanlı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltacak gelişme
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Bu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı

Bu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı
Uyuyan kocasını üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü

Uyuyan kocasını kızgın yağ dökerek öldürdü! Bakın neden yapmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.