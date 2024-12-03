Bitlis'te Soğuk Hava ve Sis Etkili Oldu
Bitlis'te kar yağışının ardından soğuk hava ve sis, sürücüler için zorlu anlar yaşatırken, Rahva mevkisinde ağaçlarda kırağı oluştu. Atatürk Dağı ve Rahva bölgesi, sisli ve karla kaplı görüntüsüyle dikkat çekti.
Bitlis'te kar yağışının ardından soğuk hava ve sis etkili oldu.
Soğuk hava nedeniyle vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisindeki ağaçlarda kırağı oluştu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kara yolunda, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sisle kaplanan Atatürk Dağı ile karla kaplı Rahva bölgesinden geçen Vangölü Ekspresi de güzel görüntü oluşturdu.