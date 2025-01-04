Bitlis'te Soğuk Hava ve Sis Etkili, Kırağı Oluştu
Bitlis'te kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, ağaçlarda kırağı oluşmasına sebep oldu. Sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi düştü ve sürücüler zorluk çekti. Meteoroloji uzmanları soğuk havanın devam edeceğini belirtiyor.
Bitlis'te sis etkili oldu, soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu.
Kentteki kar yağışının ardından soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan ile Bitlis-Güroymak kara yolunda sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.
Soğuk hava sebebiyle Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisindeki ağaçlarda kırağı oluştu.
Meteoroloji uzmanları, dondurucu soğukların etkisini sürdüreceğini bildirdi.
Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel