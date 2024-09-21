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Bitlis'te Şiddetli Yağışlar Sel ve Taşkınlara Neden Oldu

Bitlis'te Şiddetli Yağışlar Sel ve Taşkınlara Neden Oldu
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel ve taşkınlara yol açtı. Evler ve iş yerleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü. Belediye ekipleri, sokakları temizlemek için çalışma başlattı. Belediye Başkanı, can kaybının olmadığını ve zararların en kısa sürede sarılacağına dair bilgi verdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğle saatlerinde şiddetini arttırdı.

Birçok mahallede sel ve taşkınlar nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, caddelerde su ve çamur birikintileri oluştu.

Bazı tarım arazilerin de zarar gördüğü mahallelerde belediye ekipleri, su ve çamuru tahliye etmek, sokakları yıkmak için çalışma başlattı.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, ilçede iki gündüz sağanağın etkili olduğunu, bazı noktalarda da sel meydana geldiğini söyledi.

Gülmez, "Çok şükür can kaybımız yok. Diğer kurumlardan yardım talep ettik. Yaralarımızı en kısa sürede sarmak için çaba sarf ediyoruz. Milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla koordineli şekilde alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Tunus ve Erkizan mahalleleri yoğunlukta olmak üzere tüm mahallelerimizde ciddi sorunlar meydana geldi. Sorunları gidermek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz." dedi.

İş yerini su basan Bülent Akgün ise "Yağış, mahallelerdeki evlere hasar verdi. İş yerimiz de çamur deryasına döndü. Ekiplerin desteğiyle iş yerimi temizliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel

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