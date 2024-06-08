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Bitlis'te Şiddetli Rüzgar Çatılarda Hasara Yol Açtı

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Bitlis'te etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çatılardan kopan sac ve tahta parçaları bazı ev ile araçlarda hasara neden oldu. Rüzgarın etkisiyle çatılar uçarken, AFAD, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bitlis'te etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çatılardan kopan sac ve tahta parçaları bazı ev ile araçlarda hasara neden oldu.

Kentte öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın, Beşminare Mahallesi'nde de iş merkezinin çatısının bir bölümü uçtu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine, çatıların uçtuğu bölgelere AFAD, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çatılardan kopan sac ve tahta parçalarının isabet ettiği iki binanın dış cephesinde, cam balkonlar ve balkon korkulukları ile park halindeki 2 minibüste hasar meydana geldi.

AFAD ekipleri, hasar tespiti için çalışma başlattı, polisler de çatıları uçan binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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