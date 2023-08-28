Bitlis'te Şehit Piyade Sözleşmeli Er Barlık'ın babaevine ve köyüne bayraklar asıldı
Güncel Haberler
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Bünyamin Barlık'ın, Bitlis merkeze bağlı İçmeli köyündeki babaevine ve köy meydanına Türk bayrağı asıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Bünyamin Barlık'ın, Bitlis merkeze bağlı İçmeli köyündeki babaevine ve köy meydanına Türk bayrağı asıldı.
İçmeli köyünde giden askeri yetkililer, güvenlik korucusu olan şehidin babası Servet Barlık'a ve ailesine, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.
Acı haberin verilmesinin ardından şehidin babaevine ve köyün girişine Türk bayrakları asıldı.
Helikopterle İl Jandarma Komutanlığına getirilen Barlık'ın naaşı, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, şehidin ailesi ve vatandaşlar tarafından karşılandı.
Şehidin naaşı, düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.