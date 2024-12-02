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Bitlis'te şehit Alpaslan Kurt için mevlit okutuldu

Bitlis'te şehit Alpaslan Kurt için mevlit okutuldu
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Bitlis'te şehit Alpaslan Kurt için mevlit okutuldu, dua edildi.

Bitlis'te şehit Alpaslan Kurt için mevlit okutuldu, dua edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2019'da Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alpaslan Kurt'un şehadetinin sene-i devriyesi dolayısıyla mevlit okutuldu.

Bir iş merkezindeki programına Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Tatvan 10. Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Vali Karakaya, şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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