Bitlis'te şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı Bitlis'in Güroymak ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı. Bitlis'in Güroymak ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı. Güroymak Devlet Hastanesi mevkisinde, 75 AAD 718 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, trafik ve 112 Acil Sağlık ekipleri, araçta sıkışan 4 kişiyi çıkararak, Güroymak ve Tatvan'daki hastanelere kaldırdı. ??????? AA / Şener Toktaş - Güncel Güncel Haberler

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