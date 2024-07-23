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Bitlis'te Sahte Sağlık Raporu Operasyonu: 98 Kişi Gözaltına Alındı

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Bitlis merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 22'si sahte sağlık raporu hazırlayan, 76'sı ise raporlardan faydalanan toplam 98 kişi gözaltına alındı. 17 araca da el konuldu.

BİTLİS merkezli 6 ilde polisin düzenlediği operasyonda 22'si sahte sağlık rapor hazırlayan, 76'sı ise raporlardan faydalanan, toplam 98 kişi gözaltına alındı, 17 araca ise el konuldu.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 22 Temmuz'da saat 05.00'te, Bitlis merkez ve Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri ile İstanbul, Van, Siirt, Batman ve Bingöl'de sahte sağlık raporu hazırlayanlara operasyon düzenledi. Toplam 104 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, 'Kamu zararına nitelikli dolandırıcılık suçu'nu işleyip belirli bir ücret karşılığı gerçekte hasta olmayan kişiler hakkında sahte evrak düzenledikleri ve çeşitli tahlillere bu kişilerin yerine kendi adamlarını sokmak suretiyle gerçeğe aykırı heyet raporu almalarına yardımcı oldukları tespit edilen 22 şüpheli ile 'Para karşılığında haklarında gerçeğe aykırı rapor düzenlenmesi amacıyla talepte bulunan ve haklarında düzenlenen sahte rapor ile hasta aylığı bakıcı ücreti ve ÖTV muafiyeti ile araç alımı gerçekleştirip kamuyu büyük oranda zarara uğrattığı tespit edilen 76 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda 3 av tüfeği, 2 tabanca, çok sayıda fişek, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait olan ve sahte rapor karşılığında ÖTV muafiyetinden yararlanılıp alındıkları tespit edilen 17 araca da el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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