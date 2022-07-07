Bitlis'te sağlık çalışanlarından doktor Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Konya Şehir Hastanesinde Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösteren Bitlis'teki sağlık çalışanları, yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlıkçı çalışanları, hayatını kaybeden meslektaşları için saygı duruşunda bulundu.

Çalışanlar adına basın açıklamasını okuyan Dr. Mustafa Konur, dün Konya Şehir Hastanesinde görev yaptığı sırada hasta yakınının silahlı saldırısına uğrayan Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin üzüntüsünü ve öfkesini yaşadıklarını belirtti.

Konur, "Karakaya'nın ailesi ve tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz. Yaşanan vahşete tanıklık eden tüm sağlık çalışanlarına da geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Hekim-Sen Bitlis Temsilcisi Dr. Kudbettin Bakır ise aynı cümlede duymaktan sakındıkları "sağlık" ve "şiddet" kelimelerinin bir kez daha bir araya geldiğini belirtti.

Şiddet terörünün bu kez Konya'da görevi başındaki bir kardiyoloji uzmanına musallat olduğunu kaydeden Bakır, "Ne yazık ki uzman doktor Ekrem Karakaya'yı sevdiklerinden, sağlık camiasından ve şifa dağıttığı hastalardan ayırmıştır. Can kurtarmaya çalışırken canımızdan olmak istemiyoruz. Hastalarımıza şifa dağıtırken sadece işimize odaklanalım istiyoruz. Artık darp edilmek, sözel ve fiziki şiddete maruz kalmak ve en acısı ölmek istemiyoruz. Sağlıkta şiddet son bulana kadar haklı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.