Bitlis'te sağanak yağış taşkınlara ve göçüklere neden oldu Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış taşkınlara ve göçüklere neden oldu.

Bitlis'te sağanak yağış taşkınlara ve göçüklere neden oldu

Bitlis'te sağanak yağış taşkınlara ve göçüklere neden oldu

BİTLİS - Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış taşkınlara ve göçüklere neden oldu.

Gece boyunca devam eden yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, araçlar ise yolda güçlükle ilerledi. Etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Nur Caddesi'nde bulunan alt yapılarda göçükler meydana geldi. Göçüklerin meydana geldiği yerlerde trafik ekipleri önlemler alarak vatandaşları başka bir göçüğün olması ihtimaline karşı uyardı.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yağışların çarşamba gününe kadar devam edeceği bildirildi.