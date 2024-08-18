Bitlis'te sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu
Bitlis'te başlayan sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da su taşkınları nedeniyle zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Bitlis'te sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Kentte başlayan sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Sürücüler, yağış ve oluşan su birikintilerinden dolayı ilerlemekte güçlük çekti.
Vatandaşlar, cadde ve sokaklarda su taşkınları nedeniyle zor anlar yaşadı.
Belediye ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.