Bitlis'te sağanak nedeniyle 15 köyün ulaşımı sağlayan yol heyelan nedeniyle kapandı

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı 15 köyün ulaşımını sağlayan yol, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol açma çalışmaları 7 saat sürdü. Heyelanla birlikte köylerdeki içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri de hasar gördü. Bitlis İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Hüsamettin Ateş, devletin desteğiyle yaraların sarılacağını ifade etti.

BİTLİS'te etkili olan sağanak nedeniyle Mutki ilçesine bağlı 15 köyün ulaşımını sağlayan yolda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, köylerdeki su ve kanalizasyon şebekeleri hasar gördü. Yol, ekiplerin 7 saat süren çalışmasıyla açıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde 3 günden bu yana belirli aralıklarla etkisini sürdüren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağışın en etkili olduğu Mutki ilçesine bağlı Akkoyun ve ayın güzergahtaki 14 köyün ulaşımını sağlayan yol, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Can kaybının yaşanmadığı yolda çökmeler yaşanırken, bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı. Heyelanla birlikte köylerdeki içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri de hasar gördü. Ekiplerin, 15 iş makinesi ile 7 saat süren çalışması sonucu yol, tekrar ulaşıma açıldı.

Bitlis İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Hüsamettin Ateş, 24-25 Mayıs'ta kentte tam bir afet yaşandığını ifade ederek, Teknik elemanlarımız heyelanın vurduğu köy ve mezralarda hasar tespit çalışmaları yapıyor. Devletimizin desteğiyle yaraları sarıp, içme suyu ve altyapıda meydana gelen hasarlar en kısa sürede giderilecektir. Kapanan köy yolları da yeniden ulaşıma açıldı dedi. (DHA)