Bitlis'te Sabah Saatlerinde Kar Yağışı
Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Vatandaşlar ve esnaflar, biriken karları temizleyerek günlük hayatı sürdürmeye çalıştı.
Bitlis'te sabah saatlerinde kar etkili oldu.
???????İl merkezi ve Tatvan ilçesinde etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.
Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, araçların ve ağaçların üzeri karla kaplandı.
Esnaf ve vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Karayolları ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için ana arterlerde bekledi.