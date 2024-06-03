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Bitlis'te Protesto Eylemleri 10 Gün Süreyle Yasaklandı

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Bitlis Valiliği, Hakkari Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonucunda protesto eylemlerinin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Bitlis Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medyada, "Tüm belediyeler önünde yapılacak nöbet eylemlerine halkın davet edileceği, ülke genelinde protesto eylemlerinin yapılacağı" yönünde paylaşımların tespit edildiği belirtildi.

Bu çerçevede, Bitlis'te de konuyla ilgili protesto eylemlerinin yapılacağının değerlendirildiğine yer verilen açıklama, şunlar kaydedildi:

"Bitlis sınırları içinde bugün saat 17.00'den 12 Haziran saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle, Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç, düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine istinaden, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yasaklanmıştır."

Açıklamada, belirtilen tarihlerde Bitlis güzergahını kullanarak örgütsel çağrılarda bahsedilen ve benzer konulara ilişkin kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılımın önlenmesi amacıyla il ve ilçelere girişlere, buralardan da bireysel ve toplu çıkışlara izin verilmemesine karar verildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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