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Bitlis'te Polisler Engelli Çocuklarla Buluştu

3 Aralık 2023 10:58 Son Güncelleme: 11:00 Abone Ol

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi. Karşıyaka Mahallesi'ndeki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, polisler çocuklarla pasta kesti, oyun oynadı. Etkinlik, kurum çalışanları, polisler, çocuklar ile ailelerin balon uçurmasıyla son buldu.