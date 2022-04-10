BİTLİS'TE, POLİS HAFTASI NEDENİYLE ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU - Haberler

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BİTLİS'TE, POLİS HAFTASI NEDENİYLE ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BİTLİS'te, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. Yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunum töreni düzenlendi.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. Yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunum töreni düzenlendi.

Atatürk Mahallesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Kaman Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Emniyet Müdürü Özcan, programa katılan emniyet mensuplarının gününü kutladı. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son bulurken, törene, MHP İl BaşkanıTekin Uçak, askeri erkan, emniyet mensupları ve şehit yakınları katıldı.(DHA)

BİTLİS'TE, POLİS HAFTASI NEDENİYLE ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU

BİTLİS'TE, POLİS HAFTASI NEDENİYLE ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU

BİTLİS'TE, POLİS HAFTASI NEDENİYLE ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU

BİTLİS'TE, POLİS HAFTASI NEDENİYLE ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU

BİTLİS'TE, POLİS HAFTASI NEDENİYLE ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU

BİTLİS'TE, POLİS HAFTASI NEDENİYLE ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU

BİTLİS'TE, POLİS HAFTASI NEDENİYLE ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU

BİTLİS'TE, POLİS HAFTASI NEDENİYLE ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Meydanı, Bitlis, Polis, Türk, Güncel, Haberler

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