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Bitlis'te PKK/YPG Teröristi Tutuklandı

Bitlis'te PKK/YPG Teröristi Tutuklandı
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Bitlis'te düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu terörist S.K.A. tutuklandı. Terörist, Suriye ve Irak'ta örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen PKK/KCK/YPG üyesi olarak biliniyor.

Bitlis'te düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu terörist tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu Suriye ve Irak'ta örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen teröristin yakalanması için 6 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda Suriye uyruklu terör örgütü PKK/KCK/ Ypg üyesi S.K.A. (32) yakalandı.

İşlemlerin ardından Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen terörist, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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