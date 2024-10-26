Bitlis'te PKK'ya Yönelik Eş Zamanlı Operasyon: 6 Gözaltı
Bitlis'te düzenlenen operasyonlar sonucunda PKK'ya üye olduğu düşünülen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda terör örgütüne ait materyaller ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor. Ekiplerin Bitlis merkezli Ahlat ve Güroymak ilçelerinde, 6 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.