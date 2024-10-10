Bitlis'te PKK'ya Ait Sığınakta Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi
Bitlis'te yapılan operasyonda, PKK mensuplarına ait bir sığınakta çeşitli yaşam malzemeleri bulundu. Ele geçirilen malzemeler arasında tüpler, aküler, battaniye ve ayakkabılar yer alıyor.
Bitlis'te terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu merkez ilçe kırsalında dün operasyon düzenlendi.
Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta, 12 kilogramlık 12 tüp, 2 kilogramlık piknik tüpü, 3 akü, 2 ayakkabı, sünger yatak, 4'lü pil bloğu, battaniye ve sırt çantası ele geçirildi.