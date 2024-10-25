Bitlis'te PKK Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltında

(BİTLİS) - Bitlis merkezli Diyarbakır, Mardin ve Yalova'da terör örgütü Pkk'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bitlis merkezli Diyarbakır, Mardin ve Yalova'da 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyona ilişkin Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, 11 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce PKK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında 23 Ekim 2024 tarihinde ilimiz Tatvan, Ahlat, Hizan ilçeleri ile Mersin, Diyarbakır ve Yalova illeri olmak üzere 14 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde PKK silahlı terör örgütüne ait sözde bez parçası, sözde terör örgütü elebaşına ait poster, PKK silahlı terör örgütünün sözde bayrağının bulunduğu fotoğraf, 1 adet hançer, Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Değerli hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir."