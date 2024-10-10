Bitlis'te PKK'lıların kullandığı sığınakta yaşam malzemesi geçirildi

BİTLİS kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis kırsalında 'Şehit GK Kutbettin Şimşek' operasyonu düzenledi. Operasyonda arazi arama- tarama çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda PKK'nın daha önce kullandığı bir sığınak tespit edildi. Sığınakta ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edilirken, delil niteliği taşıyanlar ise Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alındı. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.