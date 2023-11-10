Bitlis'te Patates Hasadı Devam Ediyor

Bitlis'te bu yıl toplam 63 bin dekar alandan 313 bin ton yemeklik ve tohumluk patates hasadının yapılması hedefleniyor. Patates üretimi, mevsimlik tarım işçileri için önemli bir gelir kaynağı oluyor.

Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 5'lik kısmının karşılandığı Bitlis'te, bu yıl toplam 63 bin dekar alandan 313 bin ton yemeklik ve tohumluk patates hasadının yapılması hedefleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin "patates havzası" olarak bilinen Bitlis'te, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle geniş tarım arazilerine ekilen patatesin hasadı devam ediyor.

Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde geçen yıla göre hem ekim alanı hem de elde edilen ürün miktarı artan patates, mevsimlik tarım işçileri için de bu dönemde önemli bir gelir kapısı oluyor.

Bu yıl 10 bin dekar araziye ekilen 16 çeşit tohumluk, 53 bin dekara ekilen yemeklik, sanayi ve cipslik patatesleri toplayan işçiler, çuvallara doldurarak depolara aktarılmasını sağlıyor.

Depolarda ayrıştırılan patatesler, kamyonlar aracılığıyla başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Bu yıl 63 bin dekar alandan elde edilecek 313 bin ton patatesle ekonomiye 2,5 milyar lira katkı sağlanması bekleniyor.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, AA muhabirine, patatesin, Bitlis'te yetiştirilen stratejik ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentte patatesin çoğunlukla Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz'da yetiştirildiğini belirten Çolak, "2022'de 51 bin dekar alandan 256 bin ton patates üretildi. Bu yıl 53 bin dekar araziden 260 bin tonun üzerinde yemeklik, 10 bin dekar araziden de 53 bin ton tohumluk patates bekliyoruz. Türkiye'nin patates ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'lik kısmını ilimizde üretiyoruz. Yemeklik patates üretiminde ülkede dokuzuncu, tohumluk patates üretiminde de üçüncü sıradayız. Bu yıl patatesin ilimize katma değerinin 2,5 milyar lira olmasını bekliyoruz. İlimizde özellikle Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz bölgelerinde üretilen patatesimiz yurdumuzun birçok ilinde alıcı bulmaktadır." diye konuştu.

Yaklaşık 6 aylık üretim sezonunda Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatı olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını dile getiren Çolak, patates üretiminin mevsimlik tarım işçilerine de istihdam sağladığını anlattı.

Ahlatlı patates üreticisi Mesut Subaşı ise Ahlat'ta 1250 dekara tohumluk, 1250 dekarda da yemeklik patates üretimi yaptıklarını kaydetti.

Yemeklik, sanayi ve cipslik patatesler yetiştirdiklerini ifade eden Subaşı, "Ahlat'ta yetiştirdiğimiz tohumları diğer illere gönderiyoruz. Verimi yüksek olduğundan Ahlat'ın patates tohumu rağbet görüyor. Türkiye'nin milli tohumlarıyla üretim yapıyoruz. Milli tohumların verimi çok yüksek olduğu için dekar başına 7-8 ton, ithal tohumlardan ise yaklaşık 4 ton ürün alıyoruz. Bu yıl 6 bin ton tohumluk, 7 bin ton da yemeklik patates ürettik." dedi.