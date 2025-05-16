Bitlis'te özel gereksinimli bireyler için bir günlük askerlik hizmeti düzenlendi

BİTLİS'te, İl Jandarma Komutanlığında özel gereksinimli bireyler için bir günlük askerlik hizmeti ve yemin töreni düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdür Vekili İsmail Ayhan, Belediye Başkan Vekili Hasan Oruk, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Kurum amirleri, askerler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından jandarma arama- kurtarma köpeğinin gösterisi ile devam eden törende 1 günlüğüne asker olan 30 özel gereksinimli birey yemin etti. Hiçbir engelin vatan sevgisinin önüne geçemediğini söyleyen Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Bugün burada, büyük bir gurur ve heyecanla, vatan sevgisinin engel tanımadığını bir kez daha gözler önüne seren anlamlı bir törende bir araya gelmiş bulunuyoruz. Askerlik görevini çeşitli sağlık nedenleriyle fiilen yerine getiremeyen ancak yüreklerinde taşıdıkları vatan sevgisiyle bu kutsal görevin manevi sorumluluğunu üstlenen özel gereksinimli vatandaşlarımız için düzenlenen temsili askerlik yemin töreni, hepimiz için büyük bir onur ve mutluluk kaynağıdır. Sizler bugün, sadece üniforma giymekle kalmadınız; aynı zamanda bu topraklar uğruna canını vermeye hazır olan milyonların ortak değerlerine, tarihine ve kutsal görevine de sahip çıktınız. Sizlerin gözlerindeki kararlılık, yüreklerinizdeki cesaret, bizlere bir kez daha gösteriyor ki bu milletin evlatlarının hiçbir engeli vatan sevgisinin önüne geçemez. Bu özel ve anlamlı gün vesilesiyle, evlatlarını bu gururu yaşasınlar diye buraya getiren fedakar ailelerimize de gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin sabrı, emeği ve sevgisi; evlatlarınızın bugün buradaki duruşuna ilham olmuştur" dedi.

'ASKERLİK HER TÜRK GENCİNİN YAPMASI GEREKEN KUTSAL BİR GÖREVDİR'

Programda konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ise bu gençlerin kendilerine vatan savunmasında bir görev düştüğünde diğer askerlerden geri kalmayacaklarını belirterek, "Askerlik her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görevdir. Sizler bu üniforma ile ettiğiniz kutsal askerlik yemini ile tam bir asker oldunuz. Bugün sizlere, kısa da olsa, kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk Ordusu'nun şerefli birer neferi olarak sizleri aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Bugün kutsal askerlik hizmetini yerine getiren evlatlarınızın gözlerindeki pırıltıyı büyük bir memnuniyetle gözlemliyor ve bunun haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bu gençlerimizin kendilerine vatan savunmasında bir görev düştüğünde diğer askerlerimizden geri kalmayarak verilecek her görevi en iyi şekilde yerine getireceklerine olan güvenimiz tamdır. Bu tören vesilesiyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor hepinize saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 1 günlük eğitimlerini tamamlayarak, yemin eden özel gereksinimli bireylere terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Açılan stantları gezen Vali ve beraberindekiler, programa katılanlar ve askerlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.