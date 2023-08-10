Bitlis merkezdeki Batarya Kavşağı civarında meydana gelen kazada, 13 DE 055 ve 13 AAP 623 plakalı otomobiller çarpıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'te otomobillerin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bitlis merkezdeki Batarya Kavşağı civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 13 DE 055 ve 13 AAP 623 plakalı otomobiller, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 yaralı ambulanslarla Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS