Bitlis'te otomobille kamyonet çarpıştı - Haberler

Bitlis'te otomobille kamyonet çarpıştı Tatvan ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Tatvan ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Tatvan- Van kara yolunun Kuskunkıran Tüneli yakınlarında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 06 HLV 43 plakalı kamyonet ile 72 ABB 816 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Servet Taşdemir - Güncel Van Güncel Haberler

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