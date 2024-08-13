Bitlis'te otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil tıra çarptı. Kazada sıkışan 4 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Bitlis'te otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bitlis-Baykan kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 06 CGS 245 plakalı otomobil, tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralı 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yol bir süre trafiğe kapatıldı.