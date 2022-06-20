Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Son dakika haberleri: Bitlis'te otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Bitlis'te otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre kaza, Beşminare Mahallesi'ndeki Ahmet Eren Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 EB 653 plakalı Seat marka otomobil, 8 yaşındaki Cesur Karayakas'a çarptı. Ağır yaralı olarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan Karayakas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS İhlas Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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