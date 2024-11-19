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Bitlis'te Otomobilin Bagajında Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bitlis'te Otomobilin Bagajında Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Bitlis'te jandarma, otomobilin bagajında gizlenmiş Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. İki şüpheli gözaltına alındı, birisi tutuklandı.

Bitlis'te otomobilin bagajına gizlenmiş Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, ekiplerce durdurulan otomobilin bagajına gizlenmiş Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan Ü.Y. ve İ.H.Y. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Y. tutuklandı, İ.H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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