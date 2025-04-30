Bitlis'te Otomobil ve Minibüs Çarpışması: 8 Yaralı
Bitlis'te gerçekleşen kazada, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bitlis'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Batarya Kavşağı mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 13 AGA 49 plakalı otomobil ile 13 S 0097 plakalı minibüs çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.
Kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel