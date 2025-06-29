Bitlis'te Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

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Bitlis-Tatvan kara yolu Küllüce köyü yakınlarında meydana gelen kazada otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bitlis'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Bitlis- Tatvan kara yolu Küllüce köyü yakınlarındaki kavşakta otomobil ile kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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