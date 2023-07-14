Bitlis'te Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Tatvan-Van kara yolu Köprücük köyü mevkisinde İ.D. (38) idaresindeki 33 ANU 610 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Kazada, M.S. olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü İ.D. ile E.E, M.A.E. ve M.A. yaralandı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel