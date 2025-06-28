Bitlis'te Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bitlis'te Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Bitlis'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iş yerinin duvarına çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Bitlis'te iş yerinin duvarına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Saray Mahallesi Arap Köprüsü mevkisinde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 DCF 370 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iş yerinin duvarına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, trafik polisleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 61 yaşındaki Songül Gökçür hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 yaralı Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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